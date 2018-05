Iran reagiert verstimmt auf Putin-Aussage

Der Iran macht einen weiteren Verbleib im Bürgerkriegsland Syrien allein von dessen Präsidenten Baschar al-Assad abhängig. „Solange die syrische Regierung unsere Hilfe braucht, bleiben wir auch in dem Land“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi heute der Nachrichtenagentur ISNA. Kein anderes Land könne den Iran dazu zwingen, Syrien zu verlassen.

Putin für Rückzug ausländischer Truppen

Ghassemi reagierte damit auf das Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Assad am Freitag in Sotschi. Putin schlug dabei vor, dass sich nach den Erfolgen gegen den Terrorismus und mit Beginn des politischen Prozesses alle ausländischen Truppen aus Syrien zurückziehen sollten. Nach Einschätzung iranischer Medien sowie von Nahost-Experten ist damit auch der Iran gemeint.

Der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz zählen nach Russland zu den wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung. In Nordsyrien sind außerdem türkische Truppen im Einsatz und im Nordosten des Landes US-Spezialkräfte. Die Präsenz des Iran in Syrien verschärfte zuletzt die Spannungen in Nahost. Israel sieht sich beispielsweise durch iranische Raketen bedroht, die nach israelischen Angaben in Syrien stationiert wurden.

Wenn sich der Iran aus Syrien zurückziehen müsste, wäre das aus Sicht von Kommentatoren eine herbe außenpolitische Niederlage für die Führung in Teheran. Gefährdet oder erschwert werde damit beispielsweise die Unterstützung der Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon. Die Hisbollah ist der wichtigste Verbündete des Iran im Kampf gegen Israel.