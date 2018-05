Eishockey-WM: „Irgendwann“ wird Schweiz Weltmeister

Die Schweiz ist das Überraschungsteam der WM in Kopenhagen gewesen. In der Gruppenphase hatten die Eidgenossen Österreich erst in der Verlängerung bezwungen, gestern schrammten sie mit einer 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen im Finale gegen Schweden nur knapp am erstmaligen Gewinn der Goldmedaille vorbei. „Ich habe immer gesagt, dass die Schweiz irgendwann Weltmeister wird“, verkündete Trainer Patrick Fischer kämpferisch.

