Steyrer könnte nächster IfW-Chef werden

Der Ökonom Gabriel Felbermayr hat gute Chancen, nächster Präsident des renommierten Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel zu werden, berichtet das Wochenmagazin „Die Zeit“. Der 41-jährige Ökonom wurde in Steyr geboren und hat in Linz studiert.

Mehr dazu in ooe.ORF.at