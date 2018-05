Regierungsbildung in Rom - Besorgnis in EZB

In Italien wird mit Spannung die Bekanntgabe des Kandidaten der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega für den Posten des Regierungschefs erwartet. Vertreter der beiden Parteien wollten noch heute Staatspräsident Sergio Mattarella treffen, teilte das Präsidialamt mit.

Es wird erwartet, dass sie ihm ihren Kandidaten vorschlagen werden. Zugleich stieg in der Europäischen Union die Nervosität angesichts möglicher Folgen der Regierungsbildung in Rom für den Euro und die Finanzstabilität.

Nicht Salvini und nicht Di Maio

Bisher ist nicht öffentlich bekannt, wer im Namen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega das Amt des Regierungschefs übernehmen soll. Lega-Chef Matteo Salvini hatte gestern lediglich erklärt, man habe sich auf einen „ausgewogenen“ Kandidaten geeinigt. Weder er noch der Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, strebten den Posten des Regierungschefs an.

Mattarella muss sowohl dem Regierungsprogramm als auch dem Vorschlag für den Ministerpräsidenten zustimmen.

EZB nervös

In Prag äußerte sich OeNB-Chef und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny skeptisch über das Bündnis der Populisten und der Rechtsextremen in Italien: „Das ist etwas, was viel Nervosität verursacht.“ Aber es gelte zunächst abzuwarten, was die neue Regierung machen werde. „Ich hoffe, dass sich in der Praxis ein klügerer Ansatz ergeben wird als das, was heute in den Zeitungen steht“, sagte Österreichs Notenbankchef.