„Haben das immer wieder ignoriert“

Ein neues Konzept für den Nahen Osten war es nicht, was US-Außenminister Pompeo in seiner ersten großen Rede seit seinem Amtsantritt im April vorlegte. Vielmehr richtete er eine klare Botschaft in Richtung Teheran. Die „stärkste Sanktionen der Geschichte“ wollen die USA verhängen, sollte das Land nicht auf eine lange Liste von US-Forderungen eingehen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani wies die Drohungen zurück: „Wir im Iran haben das schon hundertmal gehört und immer wieder ignoriert“. Kritik an Pompeo kam auch aus der EU.

