Von Fünf Sternen und Lega nominiert

Der Uni-Professor Giuseppe Conte soll nach dem Willen der italienischen populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega Chef der neuen Koalitionsregierung werden. Den Namen machte der Parteivorsitzende Luigi Di Maio am Montag nach einem Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella öffentlich. Der 53-jährige Conte ist ein Neuling in der Politik - und eine Kompromisslösung der beiden Parteien. Jetzt liegt der Ball bei Mattarella. Die Sorgen in anderen EU-Ländern werden derweil nicht weniger.

