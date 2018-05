Bundesliga: Austrias spielerische Bankrotterklärung

17 Niederlagen in einer Bundesliga-Saison und 55 Gegentore - mit der Pleite gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht St. Pölten hat die Austria einen historischen Tiefpunkt erreicht. Als Vizemeister in die Saison und die Jagd auf Salzburg gestartet, liegen die Träume nun in Trümmern. „Wenn man einmal drinnen ist in der Gasse, dann kommt man schwer raus“, so Coach Thomas Letsch, der bis Saisonende 2020 weitermachen darf. Im Spielerkader der Austria dürfte es aber einen radikalen Schnitt geben.

