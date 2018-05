DSGVO: Endspurt zum neuen EU-Datenschutz

Die Verordnung ist sperrig, dank Skandalen brandaktuell und vor allem bei Unternehmern in aller Munde: die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Mit strengen Regeln und drakonischen Strafen soll sie zur Waffe gegen datenhungrige Großkonzerne auch außerhalb der EU werden. An die komplexe Richtlinie halten muss sich jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet. Die dazu notwendige Entwirrung von „Datenknäueln“ hat vielen Unternehmen in letzter Zeit einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Ab Freitag wird die EU-DSGVO nun tatsächlich durchgesetzt - in einer österreichischen Variante.

