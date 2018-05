Manchester gedenkt der Opfer des Anschlags im Vorjahr

Ein Jahr nach dem islamistischen Anschlag in Manchester wird heute der Opfer gedacht. Bei dem Angriff am 22. Mai 2017 auf die Besucher eines Konzerts kamen 23 Menschen ums Leben, darunter auch der islamistische Attentäter Salman Abedi. Er starb, als er seine selbstgebaute Bombe zündete.

Viele der Opfer waren Jugendliche, das jüngste war gerade einmal acht Jahre alt. Hunderte Menschen wurden verletzt oder traumatisiert.

„Manchester together - There is a light“

Prinz William und Premierministerin Theresa May werden am Nachmittag zu einem Gedenkgottesdienst in der Kathedrale der Stadt erwartet. Landesweit wird mit einer Schweigeminute an die Opfer erinnert. Am Abend werden Tausende Mitglieder örtlicher Chöre zu einem Konzert unter dem Titel „Manchester together - There is a light“ (Manchester vereint - es gibt ein Licht) auf dem Albert Suqare in der Stadt erwartet.