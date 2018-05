Moody’s stuft OMV eine Stufe hinauf

Die US-Ratingagentur Moody’s hat das Emittenten-Rating der OMV wieder um eine Stufe erhöht. Zuletzt im März 2016 war es um eine Stufe herabgestuft worden.

Vorrangige langfristige Unternehmensanleihen wurden von „Baa1“ auf „A3“ hinaufgestuft, mittelfristige Schuldtitel von „(P)Baa1“ auf „(P)A3“. Das Baseline Credit Assessment (BCA) wurde auf „Baa1“ („Baa2“) verbessert.

Ausblick „stabil“

Verbessert wurde gestern Abend auch das Rating für nachrangige Hybridemissionen (Junior Subordinated Hybrid Securities) mit „Baa2“ („Baa3“). Der Ausblick für die OMV wird mit „stabil“ angegeben.

Die Ratingverbesserungen reflektierten vor allem das verbesserte Geschäftsmodell der OMV nach dem Transformationsprozess in den vergangenen zwei Jahren, so die Ratingexperten in einer Presseaussendung.