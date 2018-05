Schnur über Waldweg in NÖ gespannt: Reiterin verletzt

In Gaaden bei Mödling (Niederösterreich) ist am Sonntag eine Reiterin vermutlich durch eine über einen Waldweg gespannte Schnur verletzt worden. Die 50-Jährige erlitt Abschürfungen und Hämatome im Gesicht und am Hals. Die Polizei ermittelt.

Mehr dazu in noe.ORF.at