Tennis: Thiem schlägt sich für French Open ein

Knapp eine Woche nach dem frühen Aus beim Masters-1000-Turnier in Rom hat ÖTV-Ass Dominic Thiem noch eine Gelegenheit, an der Form für die French Open zu feilen. Heute bekommt es der Niederösterreicher bei der Roland-Garros-Generalprobe in Lyon mit dem Spanier Roberto Carballes Baena zu tun.

„Ich habe vor zwei Jahren eine gute Erfahrung damit gemacht, in der Woche vor Paris noch ein Turnier zu spielen“, sagte Thiem. Das Selbstvertrauen für Paris ist jedenfalls schon da.

