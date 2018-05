Brüssel: Eine „Kunstfabrik“ scheidet die Geister

Mit „Kanal Brut“ ist in der ehemaligen Citroen-Dependance von Brüssel der erste Testlauf für ein großangelegtes Museumsprojekt angelaufen. Allein am Auftaktwochenende kamen über 20.000 Besucher, der angestrebte und auf mehrere Jahre ausgelegte Wandel der einstigen Auto- in eine „Kunstfabrik“ stößt aber nicht nur auf Gegenliebe.

Für Kritik sorgen die Kosten, aber auch die Kooperation mit dem Pariser Centre Pompidou. Dessen neue Brüsseler Zweigstelle ist bisher zudem nicht mehr als ein in alten, wenn auch beachtlichen Werkshallen eingerichtetes Provisorium – und das ist dann auch wieder die eigentliche Attraktion.

