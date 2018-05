Kärntner Landesrat will „wolfsfreie Zonen“

„Wolfsfreie Zonen“ sollen in Kärnten die Almwirtschaft schützen, so Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP). In einer Petition fordern die Bauern erneut, den Schutzstatus des Wolfs herabzusetzen, um damit Abschüsse zu ermöglichen.

Auch in Salzburg flammt die Debatte wieder auf. Herbert Dorfmann, der sich im EU-Agrarausschuss mit den Auswirkungen des Wolfs auf die Landwirtschaft beschäftigt, tritt für eine Lockerung des strengen Schutzstatus ein. In Ausnahmefällen solle der Wolf auch abgeschossen werden können.

