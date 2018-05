Pflegeregress: Neue Unstimmigkeiten bezüglich Kosten

Nur wenige Tage nach der Einigung zwischen Bund und Ländern auf die Finanzierung der Abschaffung des Pflegeregresses gibt es ein neuerliches Geplänkel um die Pflegekosten. Die Stadt Wien sieht in den vom Bund zugesagten Mitteln zur Pflegefinanzierung auch die Kosten für „alternative Wohnformen“ inbegriffen und widerspricht damit Aussagen von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Bund und Länder hatten sich nach einem monatelangen Streit am Freitag darauf geeinigt, dass der Bund den Ländern heuer 340 Millionen Euro für den Entfall des Pflegeregresses, mit dem bis 2017 auf das Vermögen von Pflegebedürftigen zugegriffen wurde, zur Verfügung stellt.

Höchstbetrag 340 Millionen Euro

In der der APA vorliegenden Einigung heißt es wörtlich: „Für das Jahr 2018 ersetzt der Bund den Ländern die durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstehenden Einnahmenausfälle, Kosten für Menschen mit Behinderung und Entfall der Selbstzahler gemäß Endabrechnung der tatsächlichen Kosten pro Bundesland, wobei derzeit von einem Höchstbetrag von 340 Mio. Euro ausgegangen wird.“

Die Länder hatten ursprünglich die ihnen 2018 entstehenden Kosten mit 470 Mio. Euro angegeben. Der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner erklärte am Freitag den Unterschied damit, dass alternative Wohnformen eingerechnet worden seien, diese aber nicht berücksichtigt werden.

Der Chef des Fonds Soziales Wien (FSW), Peter Hacker, widersprach dem gestern. Für Wien seien die „alternativen Wohnformen“ sehr wohl berücksichtigt. Aus dem Finanzministerium hieß es heute auf Anfrage, dass es „für Wien keine Ausnahme gibt“.

Frage der Definition

Bei der Debatte scheint es sich um ein Problem der Begriffsdefinition zu handeln, das bei den Endabrechnungen Ende des Jahres zu einem neuerlichen Streit um das Geld zwischen Bund und Ländern führen könnte.

Die Länder haben vor Jahren vereinbart, in Pflegestatistiken „Alternative Wohnformen“, das sind etwa Altersheime, in denen auch Pflegebedürftige betreut werden, extra auszuweisen. Wie eine aktuelle Statistik des KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung zeigt, machen das offenbar nur Wien, die Steiermark und Vorarlberg in vollem Umfang. Die anderen Ländern weisen alle Pflegebedürftigen in den Rubriken „Stationäre Betreuungs- und Pflegedienste“ sowie „Teilstationäre Tagesbetreuung“ aus.