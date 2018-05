Jacksons „Smooth Criminal“-Move mehr als nur Trick

Per se ist sie physikalisch unmöglich – jene berühmte Tanzbewegung Michael Jacksons aus seinem 1987er-Musikvideo zu „Smooth Criminal“. Darin lehnt sich der 2009 verstorbene Popstar im 45-Grad-Winkel nach vorn, der Körper ist dabei steif wie ein Bügelbrett.

Eine Forschergruppe am Postgraduate Institute of Medical Education and Research im indischen Chandigarh hat sich nun noch einmal genau angeschaut, wie Jackson das scheinbar Unmögliche gelang.

Dass der Popstar dabei auch auf technische Hilfsmittel zurückgriff, ist bereits länger bekannt. Die Absätze seiner Schuhe waren v-förmig eingeschnitten. So konnten sich der Sänger und seine Mittänzer in Nägel einhaken, die am Boden befestigt waren. Jackson ließ sich die speziellen Schuhe sogar patentieren.

Körper eines Athleten nötig

Damit allein ist es aber laut Manjul Tripathi und seinen Kollegen nicht getan. „Mehrere Michael-Jackson-Fans, darunter auch die Autoren, haben versucht, die Bewegung zu imitieren, und sind dabei gescheitert. Viele Versuche endeten auch mit Verletzungen“, schreiben sie in der Fachzeitschrift „Journal of Neurosurgery: Spine“.

Für die Tanzbewegung brauche es die körperliche Verfasstheit eines Athleten, so die Forscher. Vor allem die Fußknöchel sind laut Tripathi besonders gefährdet, da auf sie starke Zugkräfte einwirken: „Es braucht starke Bauch- und Rückenmuskeln und eine gute Unterstützung rund um den Knöchel. Es ist nicht einfach nur ein simpler Trick.“