Flüchtiger Häftling in Wien gefasst

Ein 26 Jahre alter Häftling ist am Wochenende von einem Ausgang nicht in die Justizanstalt Korneuburg (Niederösterreich) zurückgekehrt. Als Polizisten den Mann in Wien fanden, wollte dieser erneut flüchten - mit einem Sprung aus dem Fenster.

