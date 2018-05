Befürworter und Gegner liegen gleichauf

Schwangerschaftsabbrüche sind in Irland mit wenigen Ausnahmen illegal. Seit 1983 steht das Verbot sogar in der irischen Verfassung. Eine Regelung, die die Vereinten Nationen mehrmals als menschenrechtswidrig kritisierten. Am Freitag stimmt die Bevölkerung des streng katholischen Landes über eine mögliche Liberalisierung der restriktiven Abtreibungsgesetze ab. Laut aktuellen Meinungsumfragen liegen Abtreibungsbefürworter und -gegner gleichauf. Für die Unentschlossenen dürften auch die Kampagnen in Sozialen Medien eine Entscheidungsgrundlage sein. Hier sehen Wahlbeobachter eine mögliche Einflussnahme aus dem Ausland.

