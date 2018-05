Drei „Themenkomplexe“ überprüft

Für Peter Pilz dürfte der Weg zurück in den Nationalrat geebnet sein. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat alle Ermittlungen - insbesondere wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung - gegen den Gründer der nach ihm benannten Liste eingestellt. Begründet wurden die Einstellungen teils wegen „mangels an Beweisen“, in anderen Fällen damit, dass die betroffenen Frauen nicht zur Strafverfolgung ermächtigten.

