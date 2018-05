BVT: Suspendierung Gridlings aufgehoben

Die Suspendierung von Peter Gridling, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wird aufgehoben, wie heute bekanntwurde.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte die Suspendierung am 13. März ausgesprochen, die Disziplinarkommission des Ministeriums bestätigte daraufhin die Entscheidung. Gridlings Anwalt Martin Riedl bekämpfte die Suspendierung beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) und führte „schwerwiegende Begründungsmängel“ in der Entscheidung der Kommission an.

Bei den Ermittlungen gegen Gridling und weitere Beamte des BVT ging es unter anderem um den Vorwurf, die Behörde habe die gerichtlich verfügte Löschung sensibler Ermittlungsdaten unterlassen. Gridling hat betont, er sei sich diesbezüglich keiner Schuld bewusst und wolle die Vorwürfe entkräften.