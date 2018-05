Dementer Pensionist in Oberösterreich abgängig

In Neuhofen an der Krems (Oberösterreich) ist ein 77-jähriger, an Demenz leidender Pensionist abgängig. Der Mann war gestern Nachmittag mit dem Auto seiner Frau weggefahren und wird seither vermisst.

