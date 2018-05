Reform soll ohne Kündigungen auskommen

Die Regierung hat am Dienstag ihre Pläne für den Umbau des Sozialversicherungssystems als „eines der größten Reformprojekte in der Geschichte Österreichs“ bezeichnet. Aus 21 Sozialversicherungsträgern sollen maximal fünf werden. Ohne Kündigungen und ohne Leistungskürzungen soll bis 2023 eine Milliarde Euro an Einsparungen zu holen sein. Opposition, Gewerkschaft und Kassen bewerten die Zielvorgaben als „unrealistisch“. Der Gesetzesentwurf, und damit eine Umsetzung im Detail, soll im Juli vorliegen.

