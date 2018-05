Kindersitze im Test: „Ergebnisse sehr erfreulich“

Wer seine Kinder oft im Auto herumkutschiert, braucht unbedingt einen passenden Kindersitz. Der ÖAMTC hat in einem aktuellen Test 22 Kindersitze unter die Lupe genommen und eine zufriedene Bilanz gezogen. Zwar habe es diesmal kein „Sehr gut“ gegeben, das Ergebnis sei mit 17 „Gut“ dennoch sehr erfreulich, so der ÖAMTC in einer Aussendung.

