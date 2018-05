Festwochen: „Orestie“ als endlose Rache der Ratten

Demokratie ist nichts anderes als eine Utopie und die Menschheit eine Horde rachsüchtiger Ratten: In Ersan Mondtags Inszenierung der „Orestie“ wird die griechische Tragödie zu einer grotesken Politvision, die, verpackt in Fellkostüme, vom Festwochen-Publikum gestern im Theater an der Wien durchwegs wohlwollend und mit langem Applaus aufgenommen wurde.

