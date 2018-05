Trump stellt Termin für Gipfel mit Kim Jong Un infrage

US-Präsident Donald Trump hat den Termin für sein mit Hochspannung erwartetes Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un infrage gestellt. „Es könnte sein, dass es nicht am 12. Juni klappt“, sagte Trump heute vor einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Washington.

„Wenn es nicht zustande kommt, vielleicht kommt es später zustande“, sagte Trump. Er stellte Kim erneut einen auch für Nordkorea günstigen Deal in Aussicht. „Er wird sehr glücklich sein, wenn ein Deal gelingt.“ Zuvor hatte die südkoreanische Seite erklärt, der Termin für den Gipfel sei nicht ernsthaft in Gefahr.

Pence: Vorbereitungen laufen

Auch Vizepräsident Mike Pence hatte kurz davor noch gemeint, die Vorbereitungen liefen, und die USA seien offen für das Treffen. Zugleich betonte er gegenüber dem Sender Fox News, dass die USA keine Zugeständnisse gemacht oder angeboten hätten.

Die nordkoreanische Regierung hatte nach Monaten der Entspannung vergangene Woche unerwartet die Gespräche mit Südkorea ausgesetzt. Aus US-Kreisen verlautete, bei den Gesprächen mit Moon solle ausgelotet werden, ob Südkorea die Bereitschaft des Nordens zu einer Beseitigung der Atomwaffen übertrieben dargestellt habe.