Unterschiedliche Signale aus Washington

Kaum ist das historische Treffen fixiert, steht der Termin schon infrage: US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Dienstag überraschend nicht mehr sicher, ob sein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni stattfinden kann. Es könne sein, dass es nicht klappt, so Trump, „vielleicht kommt es später zustande“. Außenminister Mike Pompeo will hingegen am Treffen festhalten. Das sagte er nur wenige Stunden später. Auch Südkorea hofft weiterhin auf ein Zustandekommen, hängt doch auch die innerkoreanische Annäherung davon ab.

