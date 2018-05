Verfahren gegen Peter Pilz eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat heute die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung gegen Peter Pilz eingestellt. Aus Mangel an Beweisen. Pilz dürfte damit bald ins Parlament zurückkehren.

Im Studio: Ex-Fußballstar Per Mertesacker

In der ZIB24 ist heute der Ex-Fußballstar Per Mertesacker zu Gast. 15 Jahre war er Profi, wurde Weltmeister und schaffte es in die englische Premier League. Jetzt bricht er sein Schweigen und spricht von einem unglaublichen Leistungsdruck im Profisport.

