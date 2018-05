Pkw-Lenker starb bei Frontalkollision

Tödlich hat ein Verkehrsunfall gestern Nachmittag im niederösterreichischen Bezirk Gmünd geendet. Bei einer Frontalkollision wurde ein 42-jähriger Mann getötet. Verletzt wurde auch ein Kleinkind.

Mit Pkw überschlagen

Vergleisweise glimpflich endete dagegen ein Unfall in Vorarlberg. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker kam in der Nacht auf heute zwischen Satteins und Schlins von der Walgaustraße ab. Dann überschlug sich das Auto in einem Maisfeld. Er sei einem Tier ausgewichen, gab der Lenker zu Protokoll. Er blieb laut Polizei unverletzt.

