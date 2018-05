Michelle Williams spielt Hauptrolle in Abtreibungsdrama

Die vierfach für den Oscar nominierte US-Schauspielerin Michelle Williams (37, „Brokeback Mountain“, „Manchester by the Sea“) will die Hauptrolle in einem Abtreibungsdrama übernehmen.

Wie „Variety“ und Deadline.com gestern berichteten, soll die US-Regisseurin Kimberly Peirce den Film „This Is Jane“ im Auftrag der Amazon Studios inszenieren.

Wahre Begebenheit

Die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte spielt vor der 1973 eingeführten Legalisierung von Abtreibungen in den USA. Eine Gruppe von Frauen in Chicago bietet in einer Untergrundbewegung mit dem Decknamen „Jane“ Abtreibungen an. Williams soll Jenny, die Gründerin der Organisation, spielen. Als Filmvorlage dient das Sachbuch „The Story of Jane“ der Autorin Laura Kaplan, die Anfang der 1970er Jahre selbst der Gruppe angehörte.

Debütfilm „Boys Don’t Cry“

Peirce machte 1999 mit ihrem Debütfilm „Boys Don’t Cry“ Furore, als Hilary Swank für ihre Transgender-Rolle den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt. Williams war zuletzt in den Filmen „Alles Geld der Welt“ und „I Feel Pretty“ im Kino zu sehen.