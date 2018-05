Tennis: Gelungener Start von Thiem in Lyon

Dominic Thiem ist ohne Probleme in seine Generalprobe für die French Open in Paris gestartet. Der beim ATP-Turnier in Lyon topgesetzte Österreicher feierte nach einem Freilos in der ersten Runde gestern einen klaren Zweisatzsieg gegen den Spanier Roberto Carballes Baena. Im Viertelfinale bekommt es Thiem nun mit einem weiteren Spanier zu tun.

