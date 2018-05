Erstmals schwarze Kandidatin für US-Gouverneurin

In den USA haben gestern mehrere parteiinterne Vorwahlen für die Midterm-Elections im Herbst stattgefunden. Erstmals wurde mit der Demokratin Stacey Abrams eine schwarze Frau als Gouverneurskandidatin nominiert.

Die Demokraten im Bundesstaaten Georgia stimmten mehrheitlich für die 44-jährige Abrams, die damit die erste afroamerikanische Gouverneurin eines US-Bundestaates werden kann. Sie wird im November als Herausforderin entweder gegen Vizegourverneur Casey Cagle oder Staatsekretär Brian Kemp antreten, die in der Vorwahl der Republikaner im Juli gegeneinander antreten.

AP/John Bazemore

Will neue Wählerschichten erschließen

Abrams ist zugleich die erste Frau, die je von einer der beiden großen Parteien in Georgia für den Gouverneursposten nominiert wurde.

Abrams machte im Vorfeld klar, dass sie an eine andere Strategie zum Wahlerfolg glaubt als viele in ihrer Partei. Sie will weniger um die älteren weißen Wähler, die die Demokraten in den letzten Jahrzehnten verließen, werben. Vielmehr will sie die Wählerbasis erweitern, indem sie vor allem junge und nicht weiße Wählerinnen und Wähler anspricht, die bisher gar nicht zur Wahl gingen.

Zwei Frauen in „Battlegrounds“ in Texas

Auch in anderen Bundesstaaten fanden Vorwahlen statt. Besonders interessant ist dabei Texas, wo die Demokraten einen Sieg benötigen, um die Chance zu wahren, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern. Dafür müssen USA-weit 24 Sitze von den Republikanern zu den Demokraten wechseln.

In zwei Wahlbezirken nominierten die Demokraten je eine Frau, in einem dritten einen schwarzen Mann. Alle drei treten gegen männliche republikanische Amtsinhaber an. In allen drei „Battleground“-Bezirken war Hillary Clinton 2016 vor Donald Trump gelegen.