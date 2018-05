Eurobarometer zeigt Rekordzustimmung zu EU

Ein Jahr vor der richtungsweisenden Europawahl hat die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur Europäischen Union (EU) einer Umfrage zufolge ein Rekordhoch erreicht.

Mehr als zwei Drittel seien der Ansicht, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Das geht aus der Eurobarometer-Umfrage hervor, die heute in Brüssel veröffentlicht wurde. Es ist der höchste Wert in Europa seit 1983. Zu diesem Zeitpunkt hatte die EU (damals Europäische Gemeinschaft) noch deutlich weniger Mitgliedsstaaten.

Zu Beginn der Euro-Finanzkrise 2010 lag der Wert EU-weit noch deutlich niedriger. 53 Prozent der Menschen waren damals der Meinung, dass die EU-Mitgliedschaft ihres Landes vorteilhaft sei. Auch während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 war die Zustimmung zur EU im Vergleich niedriger.

„Brexit“ als „Weckruf“

Der Umfrage zufolge übersteigt zudem die Zahl derer, die davon überzeugt sind, dass ihre Stimme in der EU etwas zählt (48 Prozent), die Zahl der Skeptiker (46 Prozent). Diese Entwicklung begann in der zweiten Jahreshälfte 2016 nach dem Votum der Briten, aus der EU auszutreten („Brexit“). Das habe zu einem „Weckruf“ innerhalb der EU geführt, heißt es in der Umfrage.

Mit Blick auf die politische Gesamtentwicklung in Europa überwiegt allerdings nach wie vor Skepsis. 32 Prozent der Befragten seien davon überzeugt, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Im Vergleich zu den Vorjahren zeichnet sich allerdings auch hier ein leichter Aufwärtstrend ab.