Zwei Frauen in Wien eingesperrt und vergewaltigt

Zwei obdachlose Frauen sind in Wien laut Polizei vor rund einem Monat von einem Mann in ein leerstehendes Lokal gelockt, eingesperrt, misshandelt und vergewaltigt worden. Eine der Frauen musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Das zweite mutmaßliche Opfer ist bis heute verschwunden.

Mehr dazu in wien.ORF.at