USA als dunkle Wolke

Für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist der Besuch in China, der bis Freitag dauert, ein Drahtseilakt. Zahlreiche politische Themen wie der einseitige Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und der von Washington ausgehende Handelsstreit stehen auf der Tagesordnung. Peking wird versuchen, den Spalt in den transatlantischen Beziehungen zu nutzen und Merkel gegen US-Präsident Donald Trump auszuspielen, sind Insider überzeugt. Merkel indes hofft auf einen besseren Marktzugang für deutsche Firmen in China - und sitzt auch hierbei zwischen zwei Stühlen.

