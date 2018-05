Google listete Ex-Basketballspieler als Mitglied von NSYNC

Google hat Ex-Basketballstar Shaquille O’Neal (46) kurzzeitig als Mitglied der früheren US-Boyband NSYNC um Sänger Justin Timberlake (37) aufgeführt. Der Ex-Sportler mit dem Spitznamen „Shaq“ wurde in der Nacht auf gestern (Ortszeit) anstelle von Joey Fatone als fünftes Mitglied der Gruppe genannt, wenn man NSYNC in die Suchmaschine eingab, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

„Google hat eine harte Nacht“, lästerte Timberlake daraufhin auf Twitter. Dazu stellte er eine Fotomontage des ersten Albumcovers der Gruppe: Darauf ist Joey Fatone ebenfalls durch O’Neal ersetzt - unter dem Schriftzug NSHAQ als Anspielung auf Shaquille.

Der Fehler wurde bei Google später korrigiert. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. NSYNC-Mitglied Lance Bass fragte auf Twitter: „Wer von euch war das?“ In einem Interview mit dem Promiportal TMZ erklärte er dann, dass es durchaus eine Verbindung zwischen O’Neal und der Boyband gibt: „Wir haben in Orlando gelebt, und der erste Ort, an dem wir aufgenommen haben, war sein Haus.“

Der Star der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA spielte bis 1996 für die Mannschaft der Metropole im US-Bundesstaat Florida. NSYNC hat seit 2001 kein Album mehr veröffentlicht. Ende April dieses Jahres erhielt die Gruppe einen Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ im Herzen Hollywoods.