Ministerrat beschließt Landwirtschaftspaket

Der Ministerrat hat heute ein Agrarpaket beschlossen. Damit sollen Landwirte, die mit Klimaschäden im Ackerbau oder in der Forstwirtschaft zu kämpfen haben, unterstützt werden, so Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor der Regierungssitzung. Geplant ist unter anderem eine Angleichung der Versicherungssteuer, eine Maßnahme, die drei, vier Mio. Euro kosten soll.

Österreichs Landwirte spürten die Auswirkungen des Klimawandels, so hätten sie etwa in weiten Teilen mit Trockenschäden zu kämpfen. Schädlingsbefall sei ein weiteres Problem, so die Ressortchefin. Mehr als 10.000 Hektar Ackerfläche seien etwa durch den Rüsselkäfer vernichtet worden. Im Forstbereich sei auch der Borkenkäferbefall deutlich gestiegen.

Steuerlicher Risikoausgleich im Gespräch

Um den betroffenen Bauern und Forstwirten zu helfen, gebe es nun einerseits Soforthilfen. Diese sehen etwa Flächen für die Schadholzlagerung vor. Hierbei werde lediglich die Bürokratie zurückgefahren, das koste nichts, so die Ministerin.

Andererseits soll eine Angleichung der Versicherungssteuer das Versicherungswesen attraktiver machen. Diese Maßnahme kommt laut Köstinger auf drei, vier Mio. Euro. Mit dem Finanzministerium diskutiert werde auch ein steuerlicher Risikoausgleich. Hier seien die Details aber noch offen. Köstinger rechnet dafür mit einer Größenordnung von zwei, drei Mio. Euro.