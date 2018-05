Italiens Präsident bestellt Conte ein

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat den Kandidaten für das Amt des Regierungschefs der geplanten Koalition, Giuseppe Conte, einbestellt.

Das Gespräch sei für 17.30 Uhr anberaumt worden, teilte das Präsidialamt heute mit. Conte war von den beiden EU-kritischen Parteien Fünf Sterne und Lega vorgeschlagen worden. Dem muss der Präsident zustimmen.

Fünf-Sterne-Bewegung zufrieden

Irritationen waren nach Medienberichten aufgekommen, der Jusprofessor Conte habe seinen Lebenslauf mit falschen akademischen Lorbeeren geschönt. Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, hatte danach erklärt, beide Parteien hielten an Conte fest.

Die Fünf-Sterne-Bewegung reagierte mit Freude auf die Einberufung Contes. „Wir hatten es versprochen. Endlich beginnt in Italien eine neue Ära“, so Di Maio nach Medienangaben. Auch die Lega zeigte sich zufrieden. „Wir sind zum Start bereit“, hieß es in einer Presseaussendung.