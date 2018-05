Schuldige für Konflikt auf zwei Seiten

Die mit Messern und Speeren bewaffnete Rohingya-Miliz ARSA soll für ein Massaker an mindestens 99 hinduistischen Kindern, Frauen und Männern verantwortlich sein. Das berichtete die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Mittwoch. Das Verbrechen soll sich bereits im August 2017 zugetragen haben - zu jenem Zeitpunkt, als der seit Langem schwelende ethnische Konflikt in Rakhine eskalierte: Myanmars Armee reagierte mit einer brutalen „Räumungsoperation“ gegen unschuldige Rohingya. Amnesty fordert nun, auch die ARSA müsse im Rohingya-Konflikt zur Rechenschaft gezogen werden.

