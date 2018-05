Strache sieht in Rom Partner gegen Flüchtlingsquoten

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache sieht in der italienischen Regierung, der die FPÖ-Partnerpartei Lega angehören dürfte, einen weiteren Verbündeten gegen Flüchtlingsquoten innerhalb der EU. Strache geht nicht davon aus, dass es unter Bulgariens EU-Vorsitz Ende Juni noch zu einer Lösung in Sachen Asyl und Flüchtlingsverteilung in Europa kommen wird.

„Eine Einigung ist nicht in Sicht“, meinte Strache heute in Brüssel. Die Deutschen seien für eine Aufteilung von Flüchtlingen, eine große Zahl an europäischen Staaten, darunter auch Österreich, lehne das aber ab. Auch die neue italienische Regierung sei „wahrscheinlich gegen Quoten“, so der Vizekanzler. Eine Quotenregelung funktioniere in der Praxis auch nicht, weil Flüchtlinge einfach in das Land ihrer Wahl weiterziehen würden.

Oberste Priorität - auch der österreichischen EU-Präsidentschaft - habe deshalb der Schutz der europäischen Außengrenzen. „Wir sind gegen eine Asylzwangsverteilung. Das Problem kann man nur lösen, indem man die Außengrenzen schließt.“ Europa habe in dieser Frage bisher versagt. „Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann Schengen außer Kraft setzen oder den Außengrenzschutz intensivieren.“