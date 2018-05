DSGVO: Mehr Kontrolle über Social-Media-Elemente in ORF.at

Die nun in Kraft tretende EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird auch eine Verbesserung in ORF.at mit sich bringen. Das betrifft die Nutzung von Inhalten aus Sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook, Instagram und YouTube in ORF.at-Berichten.

Nutzerinnen und Nutzer von ORF.at können selbst bestimmen, ob sie eingebundene Postings aus Sozialen Netzwerken in ORF.at sehen möchten - und ob sie damit den Datenaustausch mit diesen Plattformen erlauben.

ORF.at

Wenn ein Posting – sei es Donald Trumps morgendliche Tweet-Tirade, sei es ein Hochzeitsfoto vom Instagram-Account des Kensington Palace – aus einem Netzwerk geladen wird, tauscht der verwendete Internetbrowser Daten mit diesem Netzwerk aus.

ORF.at hat weder Zugriff noch Einfluss auf diese Daten, ihre Speicherung und Verarbeitung. Sie obliegen den jeweils eigenen Datenschutzinformationen, die von den Sozialen Netzwerken zur Verfügung gestellt werden.

In zwei Stufen zum vollständigen Inhalt

In Berichte eingebettete Social-Media-Elemente werden zuerst in Form einer reduzierten Vorschau angezeigt – mit dem Text des Postings, allerdings ohne Bilder und Videos. Dadurch entsteht noch kein Datenaustausch mit dem jeweiligen Anbieter.

Durch Klick auf „Soziale Netzwerke vollständig anzeigen“ können User den gesamten Inhalt aus Sozialen Netzwerken laden. Außerdem können sie diese Einstellung dauerhaft und quer über alle ORF.at-Angebote hinweg aktivieren – oder nur vorübergehend bis zum nächsten Neustart des Browsers oder der App.

Ein ähnlicher Mechanismus steuert die Darstellung von ORF.at-Seiten, die zu einem großen Teil aus Inhalten aus Sozialen Netzwerken bestehen. Die getroffene Wahl kann zudem jederzeit auf einer Einstellungsseite geändert werden.

Rund um das Inkrafttreten der DSVGO gibt es im ORF.at-Netzwerk zahlreiche weitere Verbesserungen, etwa umfangreichere und besser auffindbare Informationen zum Datenschutz.