Ex-ÖVP-Minister Töchterle: „Schlicht und einfach abserviert“

Der ehemalige ÖVP-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit als Politiker zurück. In einem Interview mit der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) erzählt er, wie er vom damaligen ÖVP-Obmann Michael Spindelegger „schlicht und einfach abserviert“ worden sei.

Dass 2013 sein Ressort in das Wirtschaftsministerium wanderte, war für Töchterle, der über ein ÖVP-Ticket Minister war, eine „Mischung aus Schock und gleichzeitiger Erleichterung“, wie er sagt. In einem Fünfminutengespräch habe ihm Spindelegger mitgeteilt, dass er seinen Posten räumen müsse - „wegen mangelnden Einsatzes für die Partei“.

Bis heute könne Töchterle diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen. Obwohl er Spitzenkandidat der Tiroler Volkspartei bei der Nationalratswahl 2013 war, hatte er „nahezu keine Hintermänner, die mir halfen, mit Ausnahme des Tiroler Landeshauptmannes Platter“.

„Unspannende“ Tätigkeit als Mandatar

Seine anschließende Tätigkeit als Parlamentarier (2013 bis 2017) nennt Töchterle im Vergleich zum Ministeramt heute „unspannend“. Der Klubzwang sei nicht wirklich ein Problem gewesen, dennoch habe es Gesetzesmaterien gegeben, wo er lieber nicht mitgestimmt hätte, so Töchterle. „Mir sind manche Dinge von Natur aus suspekt, wie etwa die wiederholte Erhöhung der Parteienförderung.“

Auch das Aus des Pflegeregresses habe ihn geärgert, weil keine Gegenfinanzierung geplant war. Töchterle wollte „die üblen Praktiken“ der SPÖ aufdecken, habe aber dann aus Bequemlichkeit dem Aus zugestimmt.

Töchterle gegen „linke Bildungspolitik“

Überhaupt sei er während seiner Zeit als ÖVP-Minister „dezidiert konservativer“ geworden und habe eine „stärkere Aversion gegen die linke Bildungspolitik entwickelt“, erzählt Töchterle.

„Es nervt mich an ihr der Gleichheitswahn, mich nerven die Leistungsfeindlichkeit und die staatliche Alimentierung von allem und jedem.“ Deshalb habe er sich am Ende auch verstärkt für Studiengebühren eingesetzt - was er allerdings nicht umsetzen konnte.