EU-Wahl: Kern will nicht Spitzenkandidat sein

SPÖ-Chef Christian Kern strebt keine europaweite Kandidatur als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der EU-Wahl im Mai 2019 an. Das sagte der frühere Bundeskanzler heute nach einem Treffen mit Vertretern der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament in Brüssel. Die Entscheidung über den österreichischen Spitzenkandidaten werde laut Kern rund um den SPÖ-Parteitag im Oktober fallen.

„Es gibt einige Persönlichkeiten in Europa, die dafür geeignet sind, damit meine ich nicht mich. Ich bemühe mich gerade, dass wir einen geeigneten Kandidaten finden, der nicht ich bin. Es braucht eine positive sozialdemokratische Figur, die in der Lage ist, über die Grenzen hinaus zu wirken. Ich bin der Chef der SPÖ und bleibe Chef der SPÖ. Es gibt da keinen Kandidatenmangel“, so Kern.

Interesse wird dem früheren EU-Abgeordneten und Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und SPÖ-Delegationsleiterin Regner nachgesagt. Regner reagierte auf Fragen nach entsprechenden Ambitionen verlegen. „Das ist wirklich noch kein Thema. Ich bin begeisterte, leidenschaftliche europäische Abgeordnete, aber das war’s dann.“

Kern für Einsparungen bei Landwirtschaft

Außerdem sprach sich Kern für deutliche Einsparungen im EU-Agrarbudget und eine Erhöhung der Finanzmittel für den Grenzschutz aus. Er kritisierte die entsprechenden Vorschläge der EU-Kommission im mittelfristigen Finanzrahmen 2021-2027.

„Die Kürzungen im Bereich der Landwirtschaft gehen nicht weit genug, und ich meine, dass die Notwendigkeit, Grenzschutz zu finanzieren, auch nicht weit genug geht“, sagte Kern nach einem Treffen mit Vertretern der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. Der Schutz der Außengrenzen müsse deutlich ausgebaut werden. Es könne nicht sein, dass wir die Binnengrenzen innerhalb der EU kontrollieren. Statt 10.000 im Raum stehenden Grenzschützern forderte der SPÖ-Chef bis zu 25.000.

"Bessere Förderung kleinteiliger Landwirtschaft

Die finanziellen Mittel dafür könnten aus dem Agrarbudget freigeschaufelt werden. Die Flächenförderung für die Landwirtschaft sollte laut Kern mit 25.000 Euro begrenzt werden. 60.000 Euro, wie von der EU-Kommission berechnet, gingen zu weit.

„Wenn man die Flächenförderung in der Landwirtschaft mit 25.000 Euro begrenzt, dann bedeutet das, dass 97 Prozent der österreichischen Landwirte hier nicht betroffen sind, und lediglich drei Prozent in einem bescheidenen Ausmaß.“ In den sieben Jahren, auf die der Finanzrahmen ausgelegt ist, könnte man so auf EU-Ebene 90 Mrd. Euro sparen, in Österreich 320 Mio.

Neben mehr Geld für Grenzschutz könnte man mit diesen Mitteln auch kleineren Bauern helfen. Kern schweben 100 Euro mehr pro Hektar vor. „Es ist richtig, die großindustrielle Landwirtschaft mit weniger Geld auszustatten und dieses Geld in Grenzschutz zu investieren, in die Aufstockung der Entwicklungshilfe und einer besseren Förderung in die kleinteilige Landwirtschaft.“