Comcast grätscht Disney bei Fox-Übernahme dazwischen

Der größte US-Kabelanbieter Comcast hat sein Interesse am Unterhaltungskonzern 21st Century Fox von Medienmogul Rupert Murdoch bestätigt. Die Vorkehrungen für ein Gegenangebot zur Offerte des Entertainment-Riesen Walt Disney seien im fortgeschrittenen Stadium, teilte Comcast heute mit.

Eigentlich hatte sich Disney bereits mit Fox auf einen Kaufpreis von 52 Milliarden Dollar (44 Mrd. Euro) geeinigt. Dafür sollte der Großteil des Film- und Fernsehgeschäfts den Besitzer wechseln.

Bieterkampf auch schon in Europa

Comcast, das zuvor schon einmal mit einem höheren Angebot als Disney abgeblitzt war, verspricht den Fox-Aktionären nun günstigere Konditionen und will zudem komplett bar bezahlen.

In Europa liefern sich die Unternehmen bereits einen Bieterkampf um den britischen Bezahlsender Sky, den Fox zu 39 Prozent besitzt und eigentlich nach einer geplanten Komplettübernahme an Disney weiterreichen will. Comcast ist es allerdings gelungen, das Sky-Management mit einem höheren Angebot auf seine Seite zu ziehen.