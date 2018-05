Fußball: Champions-League-Finale verheißt viele Tore

Selten ist die Vorfreude auf ein Champions-League-Finale auch seitens der neutralen Zuschauer so groß gewesen. Wenn der Titelverteidiger Real Madrid und der FC Liverpool am Samstag (20.45 Uhr, live in ORF eins) in Kiew aufeinandertreffen, darf mit vielen Toren gerechnet werden.

Die „Reds“ erzielten in dieser Champions-League-Saison schon 40 Treffer. Und auf der Gegenseite zeigen CL-Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo und Co. seit Jahren, welch beeindruckende Offensivkraft in den „Königlichen“ steckt.

