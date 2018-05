Philip Roth: Der „Riese“, der die US-Literatur prägte

Nach dem Tod von Philip Roth haben zahlreiche Medien, Autorinnen und Autoren den US-Schriftsteller gewürdigt. Roth sei ein „Riese, ein Künstler, ein Virtuose“ gewesen, hieß es heute, seine Romane hätten die amerikanische Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geformt. Besondere Aufmerksamkeit erhielt Roths 1969 erschienener Skandalroman „Portnoys Beschwerden“. Roth habe damals eine „provokative Handgranate in den Literaturbetrieb gerollt“, schrieb die „Washington Post“. Nach der Explosion sei nichts mehr so gewesen wie zuvor.

