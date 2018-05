Fünf-Sterne-Abgeordneter zu Italiens Regierung

Giuseppe Conte ist umstritten und hat am Abend den Auftrag zur Bildung einer Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung erhalten. Gast in der ZIB2 ist Paul Köllensperger, Abgeordneter der Fünf-Sterne-Bewegung in Südtirol.

Wer macht Platz für den Parteigründer?

Die ZIB2 spricht mit Peter Pilz über seine Rückkehrpläne.

Die Gewalt in Schulen nimmt zu

Viele Anzeigen und eine hohe Dunkelziffer. Die ZIB2 spricht mit Schülern, Eltern und Lehrern.

Erdogans Problem mit der Lira

„Gott helfe der Türkei.“ So kommentiert ein Broker den Kursverfall der türkischen Währung.

Ein tiefer Blick in die Seele und ins Herz

„In den Gängen“ ist für Filmkritiker einer der bewegendsten deutschen Filme der letzten Jahre.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild