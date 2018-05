Open-Air-Fotofestival kommt nach Baden

Das größte Open-Air-Fotofestival Europas ist heuer von 8. Juni bis 30. September zum ersten Mal in Baden in Niederösterreich zu Gast. Thema von La Gacilly Baden Photo ist „I love Africa“. Rund 2.000 Fotografien verwandeln Baden in eine „Bilder-Stadt“.

