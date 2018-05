Julia Skripal hofft auf Rückkehr nach Russland

Die vor fast drei Monaten vergiftete Julia Skripal will irgendwann in ihre Heimat Russland zurückkehren. Das sagte die 33-Jährige in einer heute per Video verbreiteten Stellungnahme und fügte an: „Ich danke der russischen Botschaft für die Hilfe, die mir angeboten wurde. Zurzeit bin ich aber nicht bereit und willens, das in Anspruch zu nehmen.“

Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus am 9. April befinde sie sich weiterhin in Behandlung in Großbritannien, sagte die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Es war ihr erster Auftritt in den Medien seit dem Anschlag Anfang März. Sergej Skripal konnte vergangene Woche das Krankenhaus verlassen.

Unter Polizeischutz an geheimen Ort

Sie wolle ihren Vater unterstützten, bis er sich vollständig erholt habe, so Julia Skripal weiter. Ihr Leben sei durch das Attentat „auf den Kopf gestellt worden“. Derzeit versuche sie, mit den körperlichen und seelischen Folgen zurechtzukommen. Die 33-Jährige steht unter Polizeischutz und hält sich an einem geheimen Ort in Großbritannien auf.

„Wir sind so glücklich, dass wir beide diesen versuchten Anschlag überlebt haben“, sagte Skripal in der Stellungnahme weiter. Nach vielen Tagen im Koma habe ein langsamer und extrem schmerzhafter Genesungsprozess eingesetzt. Den Kontakt zu Julia Skripal hatte laut Reuters die britische Polizei vermittelt. Fragen waren nicht zugelassen.

Russland bezweifelt Freiwilligkeit

Die russische Botschaft in London bezweifelte in einer ersten Stellungnahme, dass die 33-Jährige die Videobotschaft freiwillig aufgezeichnet habe. Man fordere, mit Julia Skripal direkt zu sprechen, „um sicherzustellen, dass sie nicht gegen ihren Willen festgehalten wird und die Aussagen nicht unter Druck entstanden“ seien, hieß es. „Bisher haben wir allen Grund dazu, das Gegenteil zu vermuten“, teilte die Botschaft auf ihrer Website mit. Man sei froh, zu sehen, dass es ihr gutgehe.

Auch das Außenministerium in Moskau äußerte sich. „Wir möchten, dass Julia Skripal weiß: Es gab nicht einen Tag, an dem das russische Außenministerium und die russische Botschaft in London nicht versucht hätten, den Kontakt zu ihr herzustellen.“

Diplomatische Verstimmungen

London wirft der russischen Regierung vor, hinter dem Anschlag auf den Ex-Spion zu stehen. Moskau weist jede Verantwortung zurück. Der Fall hat zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen westlichen Staaten und Russland geführt. Skripal hatte früher für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet und dem britischen MI6 Informationen weitergeleitet. 2004 flog er auf. Er wurde in Russland zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. Bei einem Gefangenenaustausch kam er 2010 nach Großbritannien.