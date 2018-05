Tote bei Selbstmordanschlag in Bagdad

Bei einem Selbstmordanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht auf heute mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 15 Menschen wurden dabei verletzt, wie örtliche Medien berichteten.

Polizisten wollten einen verdächtigen Mann am Betreten eines Parks in Nordwesten der Stadt hindern, als er plötzlich seine Sprengstoffweste zündete. In dem Park hatten sich am Abend hunderte von Menschen versammelt, um - wie während des Fastenmonats Ramadan üblich - nach Sonnenuntergang gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen.