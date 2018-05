Feuerwehrmann bei Großbrand in Tirol verletzt

In einer Lagerhalle in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) ist gestern Abend ein Brand ausgebrochen. An der Halle und den dort gelagerten Waren entstand vermutlich Totalschaden, ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

